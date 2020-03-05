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В Днепропетровской области семью из шести человек проверяли на коронавирус

Мужчина из Апостолово Днепропетровской области после возвращения из Италии пожаловался на повышенную температуру. В областном департаменте здравоохранения утверждают, что симптомов COVID-19 у него и членов его семьи нет.

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Под подозрением оказались родственники мужчины, вернувшегося из Италии
Под подозрением оказались родственники мужчины, вернувшегося из Италии
Фото: ЕРА

Шестерых жителей города Апостолово Днепропетровской области проверяли в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом 5 марта сообщил журналистам заместитель управления здравоохранения Кривого Рога Александр Лукьяненко, информирует агентство "Українські новини".

Речь идет об одной семье, глава которой 26 февраля приехал из Италии. Чиновник заявил, что у мужчины, его матери, беременной жены и троих детей диагностировали кашель и повышенную температуру.

Семью должны транспортировать в Криворожскую инфекционную больницу для обследования и лечения, заявил Лукьяненко.

В пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации опровергли слова криворожского чиновника о госпитализации семьи.

"У мужчины из Апостолово, который недавно вернулся из Италии, и его семьи нет никаких признаков коронавируса. Все шесть человек чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейного врача", – рассказали в департаменте здравоохранения ОГА.

Специализированная бригада экстренной медицинской помощи в защитных костюмах была дома у семьи. После возвращения из Италии мужчина жаловался на незначительное повышение температуры тела. Врачи проверили показатели пациента, все они оказались в норме.

Украинец не находился в очаге эпидемии COVID-19 в Италии, выяснили медики.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал по Италии.

В Черновицкой области от 11 до 13 человек с гриппоподобными симптомами проверяют на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли.

По данным на вечер 5 марта, в Италии умерло 148 человек.

Теги: Италия, Кривой Рог, эпидемия, Днепропетровская ОГА, коронавирус SARS-CoV-2, Апостолово
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