В ОПЭК согласовали крупнейшее за 12 лет сокращение добычи нефти из-за коронавируса

Члены ОПЭК планируют дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Если план будет одобрен, то общий объем сокращений составит 3,6 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК заявили, что вспышка коронавируса оказала серьезное негативное влияние на прогнозы спроса на нефть в 2020 году Фото: pixabay.com

Организация стран – экспортеров нефти согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нефть из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении ОПЭК, опубликованном 5 марта.

При этом члены ОПЭК сократят добычу на миллион баррелей в сутки, а страны, не входящие в организацию, – на 500 тысяч баррелей в сутки.

"Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Прогнозируется, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 480 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года", – сообщили в ОПЭК.

В организации уточнили, что такое сокращение добычи продлится до 30 июня.

Как пишет Reuters, такое сокращение добычи нефти является самым рекордным со времен финансового кризиса в 2008 году. Агентство уточнило, что если если ОПЭК+ одобрит план, то общий объем сокращений составит 3,6 млн баррелей в сутки, или около 3,6% мирового предложения.