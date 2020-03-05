В ОПЭК согласовали крупнейшее за 12 лет сокращение добычи нефти из-за коронавируса

Организация стран – экспортеров нефти согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нефть из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении ОПЭК, опубликованном 5 марта.
При этом члены ОПЭК сократят добычу на миллион баррелей в сутки, а страны, не входящие в организацию, – на 500 тысяч баррелей в сутки.
"Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Прогнозируется, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 480 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года", – сообщили в ОПЭК.
В организации уточнили, что такое сокращение добычи продлится до 30 июня.
Как пишет Reuters, такое сокращение добычи нефти является самым рекордным со времен финансового кризиса в 2008 году. Агентство уточнило, что если если ОПЭК+ одобрит план, то общий объем сокращений составит 3,6 млн баррелей в сутки, или около 3,6% мирового предложения.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались.