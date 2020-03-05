"Нацкорпус" запустил информационную кампанию о коронавирусе в Украине

В партии "Национальный корпус" заявили, что будут информировать людей о коронавирусе в Украине, потому что украинская власть молчит.

"Национальный корпус" запустил информационную кампанию о коронавирусе в Украине. В партии заявили, что в Telegram и на YouTube-канале будут распространять информацию о том, как распознать симптомы и как не заболеть. В партии объясняют, что отсутствие полноценной информации и адекватных объяснений со стороны украинского Минздрава посеяли среди украинцев панику, поэтому политическая сила запустила такой проект.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Национального корпуса".

На своем YouTube-канале "Национальный корпус" уже опубликовал первое видео о том, как защитить себя и родных от коронавируса в Украине.

ВИДЕО

Видео: Національний Корпус / YouTube

"Представитель "Национального корпуса", врач-педиатр Игорь Майденко рассказывает о том, как распознать коронавирус и что делать, чтобы не заболеть. Смотри, запоминай и распространяй, чтобы были в курсе твои родные и друзья. Больше о коронавирусе в Украине читайте по ссылке", – сказано в сообщении политсилы.

Лидер партии Андрей Билецкий заявил, что кроме запуска информационной кампании, политическая сила начнет подготовку волонтеров на случай распространения коронавируса. Он также призвал украинцев не паниковать.

"В Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Ожидаемо, учитывая ужасный уровень подготовки Украины к эпидемии и информирования людей, учитывая идиотизм власти, которая или скрывает проблему, или советует есть лук и правильно чихать. "Национальный корпус" запускает информационную кампанию, чтобы донести как можно большему количеству украинцев, как не заболеть или как вести себя, если заболел. Мы начинаем собирать волонтеров для помощи в случае распространения эпидемии. Главное сейчас – сохранять здравый смысл, не допустить повторения Новых Санжар", – написал политик в своем Telegram-канале.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов.

Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

5 марта заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил о намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине. Когда будет введен запрет, он не сказал.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.