В Италии от коронавируса умерло уже 148 человек

В Италии за сутки от коронавируса SARS-CoV-2 скончался 41 человек, большинство из них умерли в регионе Ломбардия.

В Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерло уже 148 человек. Об этом 5 марта сообщил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли, информирует ANSA.

За последние сутки умер 41 гражданин, 25 из них зафиксированы в регионе Ломбардия, где наблюдается самое массовое заражение.

Общее количество заболевших возросло, по данным Боррелли, до 3296 (плюс 590 за сутки).

В это число не входит 414 человек, которые выздоровели. Это на 138 человек больше, чем по состоянию на 4 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались.

В Украине 3 марта официально зарегистрирован один гражданин с коронавирусом, он – житель Черновицкой области. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.