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Заместителя Ермака поместили в капсулу для транспортировки инфекционных больных.Фоторепортаж

Сегодня 16.55

В Полтавской области президент Украины Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с 5 марта поступает на дежурство на базе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Офиса президента. Вертолет оборудован для транспортировки инфекционных больных. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой. Он оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, дезинфекционным душем, модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием. Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов. Медики продемонстрировали Зеленскому порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов. Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко стал добровольцем, и его поместили в защитную капсулу.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, коронавирус SARS-CoV-2
 

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