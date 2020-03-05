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​У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер

Круизный лайнер Grand Princess должен был совершить путешествие на Гавайи и вернуться в Сан-Фрациско, но его остановили у берегов Калифорнии, так как у ранее сошедших пассажиров корабля обнаружили коронавирус.

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На борту корабля находится 3 тыс. человек
На борту корабля находится 3 тыс. человек
Фото: EPA

Круизный лайнер Grand Princess с 3 тыс. человек на борту задержали у побережья Калифорнии из-за коронавируса. Об этом 4 марта сообщает The Francisco Chronicle.

Как пишет издание, у двух бывших пассажиров корабля, которые находились на борту с 11-го по 21 февраля в поездке в Мексику, обнаружили коронавирус. Один из них умер.

К тому времени, когда власти поняли, что оба пациента были бывшими пассажирами Grand Princess и, возможно, приобрели вирус, находясь на борту, корабль уже вышел в море для 15-дневной поездки на Гавайи. Этот круиз должен был закончиться в Сан-Франциско в субботу, но чиновники прервали его и приказали задержать судно у побережья Калифорнии.

В среду власти заявили, что 62 пассажира, которые в настоящее время находятся на судне, также были пассажирами во время февральской поездки в Мексику. Эти пассажиры могли заразиться вирусом. 

По данным властей, у 20 человек на борту теперь есть симптомы гриппа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались.

Теги: эпидемия, Калифорния, коронавирус SARS-CoV-2
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