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Олесь Доний
Олесь Доний

Бывший народный депутат, политический аналитик.


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Мы на пороге финансового кризиса, которого еще не видели. Вот она какая – "медийная составляющая" коронавируса

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Как будет раскручиваться маховик финансового кризиса в мире.

Коронавирус – далеко не самая опасная болезнь в мире, и не самая смертоносная, но точно – сейчас наиболее медийная болезнь.

И если болезнь несет за собой человеческие жизни, то медийность будет нести за собой колоссальные потери для мировой экономики.

Первыми пострадают туристические фирмы, которые занимаются круизами. Ведь на Diamond Princess пострадали 706 человек. То есть в отличие от открытых пространств степень угрозы для всех почти 100%. А значит, пользоваться круизами опасно. Поэтому зачем покупать круизные туры? Поэтому круизные фирмы будут гореть.

Далее – район Уханя. Закрытый район. Поставки туда не пострадают, а даже, может, увеличатся (дополнительные больницы, лекарства и т.д.). А вот оттуда – понесут потери. Следующее – весь Китай вынужден закрываться, а значит, нести экономические потери.

Следующее – удар по мировому туризму. Чем больше ты путешествуешь, тем больше шансов заразиться. То есть логика потребителя: путешествовать опасно. Выручка турфирм упадет.

Следующий удар – новые страны распространения (сейчас наиболее заражены три: Южная Корея, Италия, Иран). И если Иран и так достаточно закрыт, то для Италии туризм – одна из составляющих экономики.

Сейчас большинство новых случаев распространения в Европе и мире как раз из Италии (а отнюдь не из Китая). Пострадает не только туристическая отрасль Италии. Футбольные клубы вынуждены играть без зрителей – это удар по отрасли. Уже даже в Англии рассматривают возможность досрочного завершения чемпионата.

Милан (а это как раз Северная Италия – эпицентр заражения) – центр моды. Приостановились или прекращаются показы мод. Следующий шаг – потребители в мире, несмотря на все объяснения, будут бояться покупать одежду из Милана.

То есть удар будет нанесен по всему хозяйству Северной Италии. А ведь именно север "кормит" Италию.

Ну и, конечно, все закончится падением различных рынков ценных бумаг. Мгновенное обесценивание акций – сначала китайских, затем итальянских. Потом – южнокорейских. А дальше… а дальше понеслась!

Мы на пороге финансового кризиса, которого еще не видели. Вот она какая – "медийная составляющая" одной болезни...

Источник: Олександр Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Иран, Китай, Олесь Доний, Италия, Южная Корея, коронавирус
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