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В Бразилии обнаружили коронавирус у подростка без симптомов инфекции

В Бразилии подтвердили четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией – ее обнаружили у 13-летней девочки.

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Коронавирусную инфекцию обнаружили уже в 76 странах
Коронавирусную инфекцию обнаружили уже в 76 странах
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило четвертый случай заболевания коронавирусом. Инфицированной оказалась 13-летняя девочка, у которых нет типичных симптомов заболевания. Об этом 5 марта сообщил телеканал Globo.

Телеканал отмечает, что сперва у девочки не подтверждали заболевание, так как у нее не было симптомов, присущих коронавирусной инфекции, в частности лихорадки. Тем не менее тест на коронавирус оказался положительным.

По данным СМИ, девочка, предположительно, заболела во время путешествия в Италию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заразилось 80 409 человек, 3012 из них умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались.

По данным на вечер 5 марта, в Италии от коронавируса умерло 148 человек.

Теги: Италия, эпидемия, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2
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