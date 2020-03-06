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В Донецкой области госпитализировали украинку с подозрением на коронавирус

По состоянию на вечер 5 марта коронавирус у жительницы Краматорска пока не подтвержден, а сама украинка чувствует себя значительно лучше.

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Более 3 тыс. человек погибли из-за коронавируса
Более 3 тыс. человек погибли из-за коронавируса
Фото: EPA

5 марта жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда, госпитализировали с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

По состоянию на вечер 5 марта коронавирус у женщины не подтвержден, а сама украинка чувствует себя значительно лучше.

Исследование на наличие коронавируса планируется провести 6 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состояниюр на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки). 

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал по Италии. 

В Черновицкой области от 11 до 13 человек с гриппоподобными симптомами проверяют на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2
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