В Донецкой области госпитализировали украинку с подозрением на коронавирус

По состоянию на вечер 5 марта коронавирус у жительницы Краматорска пока не подтвержден, а сама украинка чувствует себя значительно лучше.

Более 3 тыс. человек погибли из-за коронавируса Фото: EPA

5 марта жительница Краматорска, которая вернулась из Таиланда, госпитализировали с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

По состоянию на вечер 5 марта коронавирус у женщины не подтвержден, а сама украинка чувствует себя значительно лучше.

Исследование на наличие коронавируса планируется провести 6 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состояниюр на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки).