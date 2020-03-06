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Франции и Италии грозит рецессия – Еврокомиссия

Если эпидемия коронавируса затянется дольше, чем на три месяца, это окажет сильное негативное воздействие на финансовые рынки и ликвидность компаний во Франции и Италии, считает Еврокомиссия.

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Еврокомиссия прогнозирует спад экономики во Франции и Италии
Еврокомиссия прогнозирует спад экономики во Франции и Италии
Фото: EPA

Вспышка коронавируса может ввергнуть экономику Италии и Франции в рецессию. Об этом говорится в аналитической записке Еврокомиссии, которая есть в распоряжении агентства Bloomberg.

В Еврокомиссии считают, что такой сценарий возможен в случае, если эпидемия коронавируса затянется более чем на три месяца. Это в свою очередь окажет негативное влияние на финансовые рынки и ликвидность компаний, которые вынуждены останавливать производство для борьбы с распространением инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки). 

Теги: Франция, Италия, Еврокомиссия, эпидемия, экономика, рецессия, Европейский союз, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
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