В Украине девять пациентов проверяют на коронавирус – Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что медицинские учреждения в стране готовы принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Украине девятерых пациентов проверяют на заражением коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Минздрава Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"Исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", – заявили в Минздраве.

Других деталей об этих случаях не приводится.

В Минздраве добавили, что Украина готова принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. "У нас есть инфекционные боксы, около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников в инфекционных больницах и боксах", – сказано в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки).

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

5 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине. Когда будет введен запрет, он не сказал.