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Евгений Кузьменко
Евгений Кузьменко

Украинский журналист.

 

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Позавчера был в метре от нардепа Волошина, который встречался с зараженным коронавирусом французским депутатом. Хорошо, что прошел мимо

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Услышав о том, что нардеп от ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации, Евгений Григорьевич мысленно содрогнулся.

Ибо позавчера мы с Татьяной Николаенко, выходя из парламентского буфета, прошли в метре от означенного Волошина (тот что-то увлеченно строчил в телефоне). У меня еще была мысль расспросить его про французские походеньки – но, думаю, ну его, и без того нервы не железные.

И правильно, оказывается, подумал. Это же пришлось бы вынужденно руку жать... Хорошо, что прошли мимо, правда, Таня?

Кстати, коллеги, а что там в ложе ОПЗЖ – паники не наблюдается? Я думаю, это все Сорос подстроил, чтобы отомстить за своих "соросят". Волошин их поминает всуе и не всуе с периодичностью раз в минуту.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Франция, Евгений Кузьменко, ОПЗЖ, коронавирус
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