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Украинский игрок "Шахтера" может перейти в клуб из Италии – СМИ

Итальянская "Сампдория" может заплатить донецкому "Шахтеру" €4,5 млн за украинского полузащитника Александра Зубкова, пишет итальянский ресурс Corriere dello Sport.

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В текущем сезоне Зубков (справа) забил девять голов
В текущем сезоне Зубков (справа) забил девять голов
Фото: EPA

Украинский полузащитник "Шахтера" Александр Зубков летом может перейти в итальянскую "Сампдорию", пишет итальянский ресурс Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб согласовал с "Шахтером" переход 23-летнего Зубкова за €4,5 млн.

Зубков является воспитанником "Шахтера", с лета 2019 года полузащитник выступает в аренде за венгерский "Ференцварош", который тренирует украинец Сергей Ребров.

В этом сезоне Зубков провел за венгерский клуб 33 поединка во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

"Сампдория" выступает в самом сильном дивизионе чемпионата Италии – Серии А. После 26 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка.

Теги: футбол, Украина, Италия, Шахтер Донецк, Александр Зубков, Чемпионат Италии, Ференцварош
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