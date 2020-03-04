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"Шахтер" разгромил СК "Днепр-1", "Заря" вернула себе второе место. Результаты 21-го тура УПЛ

"Шахтер" после победы над СК "Днепр-1" в 21-м туре чемпионата Украины опережает ближайшего преследователя "Зарю" на 13 очков.

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"Шахтер" победил СК "Днепр-1" со счетом 4:1
"Шахтер" победил СК "Днепр-1" со счетом 4:1
Фото: Shakhtar.com

4 марта состоялось пять поединков 21-го тура чемпионата Украины по футболу, сообщает официальный сайт УПЛ.

"Мариуполь" – "Ворскла" – 3:0

Голы: Мишнев, 32 (пенальти), Топалов, 47, Чоботенко, 80

Удаление: Муравский, 90+3 ("Мариуполь")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Олимпик" – "Десна" – 1:2

Голы: Дегтярев, 4 – Филиппов, 6, Арвеладзе, 76

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Заря" – "Львов" – 2:0

Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89

Нереализованные пенальти: Громов, 73, Леднев, 90+3 (оба – "Заря")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

"Шахтер" – СК "Днепр-1" – 4:1

Голы: Кривцов, 4, Адамюк, 9 (автогол), Тайсон, 19, Коноплянка, 23 – Супряга, 82

"Карпаты" – "Александрия" – 0:4

Голы: Третьяков, 37 (пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

3 марта прошел первый матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" победило "Колос" с счетом 2:0.

После 21 тура УПЛ лидером турнирной таблицы является донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 56 очков. "Заря", которая идет на втором месте, отстает от донецкой команды на 13 очков.

Следующий тур чемпионата Украины пройдет с 7-го по 8 марта.

Турнирная таблица Премьер-лиги Украины:

Скриншот: upl.ua
Скриншот: upl.ua

Теги: футбол, Украина, Ворскла Полтава, Заря Луганск, Шахтер Донецк, Карпаты Львов, ФК Мариуполь, УПЛ, СК Днепр-1, ФК Александрия
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