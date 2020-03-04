"Шахтер" разгромил СК "Днепр-1", "Заря" вернула себе второе место. Результаты 21-го тура УПЛ

4 марта состоялось пять поединков 21-го тура чемпионата Украины по футболу, сообщает официальный сайт УПЛ.
"Мариуполь" – "Ворскла" – 3:0
Голы: Мишнев, 32 (пенальти), Топалов, 47, Чоботенко, 80
Удаление: Муравский, 90+3 ("Мариуполь")
"Олимпик" – "Десна" – 1:2
Голы: Дегтярев, 4 – Филиппов, 6, Арвеладзе, 76
"Заря" – "Львов" – 2:0
Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89
Нереализованные пенальти: Громов, 73, Леднев, 90+3 (оба – "Заря")
"Шахтер" – СК "Днепр-1" – 4:1
Голы: Кривцов, 4, Адамюк, 9 (автогол), Тайсон, 19, Коноплянка, 23 – Супряга, 82
"Карпаты" – "Александрия" – 0:4
Голы: Третьяков, 37 (пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89
3 марта прошел первый матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" победило "Колос" с счетом 2:0.
После 21 тура УПЛ лидером турнирной таблицы является донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 56 очков. "Заря", которая идет на втором месте, отстает от донецкой команды на 13 очков.
Следующий тур чемпионата Украины пройдет с 7-го по 8 марта.
Турнирная таблица Премьер-лиги Украины: