Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

СК "Днепр-1" в игре с двумя удалениями победил "Динамо", "Шахтер" проиграл "Ворскле". Результаты 20-го тура УПЛ

После 20-го тура УПЛ "Заря", которая идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, отстает от "Шахтера" на 13 очков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Шахтер" проиграл "Ворскле" со счетом 1:0
"Шахтер" проиграл "Ворскле" со счетом 1:0
Фото: Shakhtar.com

С 28 февраля по 1 марта состоялись матчи 20-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

28 февраля

СК "Днепр-1" – "Динамо" – 3:1

Голы: Супряга, 71, 82, 90 – Вербич, 45+5 (пенальти)

Удаления: Полевой, 75 – Буяльский, 6

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

29 февраля

"Десна" – "Мариуполь" – 4:0

Голы: Тотовицкий, 11, 20, Филиппов, 58 (пенальти), Калитвинцев, 90+2

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

"Львов" – "Александрия" – 1:1

Голы: Альваро, 87 – Мишенко, 10

Удаление: Татарков, 53 ("Львов")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Колос" – "Карпаты" – 2:1

Голы: Ильин, 11, Петров, 42 – Козак, 78

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

1 марта

"Заря" – "Олимпик" – 1:0

Гол: Кабаев, 77

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: tsn.ua

"Ворскла" – "Шахтер" – 1:0

Гол: Степанюк, 30

Удаление: Скляр, 84 ("Ворскла")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

После 20 туров УПЛ лидером турнирной таблицы является донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 53 очка. "Заря", которая идет на втором месте, отстает от донецкой команды на 13 очков.

Следующий тур чемпионата Украины пройдет с 3-го по 4 марта.

Турнирная таблица Премьер-лиги Украины:

Скриншот: upl.ua
Скриншот: upl.ua

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Карпаты, Шахтер Донецк, Заря, Александрия, ФК Мариуполь, УПЛ, СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS