СК "Днепр-1" в игре с двумя удалениями победил "Динамо", "Шахтер" проиграл "Ворскле". Результаты 20-го тура УПЛ

С 28 февраля по 1 марта состоялись матчи 20-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
28 февраля
СК "Днепр-1" – "Динамо" – 3:1
Голы: Супряга, 71, 82, 90 – Вербич, 45+5 (пенальти)
Удаления: Полевой, 75 – Буяльский, 6
29 февраля
"Десна" – "Мариуполь" – 4:0
Голы: Тотовицкий, 11, 20, Филиппов, 58 (пенальти), Калитвинцев, 90+2
"Львов" – "Александрия" – 1:1
Голы: Альваро, 87 – Мишенко, 10
Удаление: Татарков, 53 ("Львов")
"Колос" – "Карпаты" – 2:1
Голы: Ильин, 11, Петров, 42 – Козак, 78
1 марта
"Заря" – "Олимпик" – 1:0
Гол: Кабаев, 77
"Ворскла" – "Шахтер" – 1:0
Гол: Степанюк, 30
Удаление: Скляр, 84 ("Ворскла")
После 20 туров УПЛ лидером турнирной таблицы является донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 53 очка. "Заря", которая идет на втором месте, отстает от донецкой команды на 13 очков.
Следующий тур чемпионата Украины пройдет с 3-го по 4 марта.
Турнирная таблица Премьер-лиги Украины: