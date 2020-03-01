"Шахтер" потерпел первое поражение в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер", несмотря на поражение от полтавской "Ворсклы", сохраняет лидерство в чемпионате Украины по футболу.

Донецкий "Шахтер" 1 марта потерпел первое поражение в чемпионате Украины по футболу в нынешнем сезоне. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", в выездном матче "Шахтер" с минимальным счетом проиграл полтавской "Ворскле".

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу полтавчан. Единственный гол на 30-й минуте встречи забил Руслан Степанюк.

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Видео: footballua.tv

За шесть минут до окончания основного времени матча арбитр удалил с поля полузащитника "Ворсклы" Александра Скляра.

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Видео: footballua.tv

По итогам 20 туров "Шахтер" по-прежнему удерживает лидерство в высшей лиге украинского футбола с 53 очками. Идущая на втором месте луганская "Заря" отстает на 13 очков. Тройку лидеров замыкает киевское "Динамо" с 39 баллами.