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"Шахтер" потерпел первое поражение в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер", несмотря на поражение от полтавской "Ворсклы", сохраняет лидерство в чемпионате Украины по футболу.

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"Шахтер" минимально проиграл "Ворскле"
"Шахтер" минимально проиграл "Ворскле"
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

Донецкий "Шахтер" 1 марта потерпел первое поражение в чемпионате Украины по футболу в нынешнем сезоне. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", в выездном матче "Шахтер" с минимальным счетом проиграл полтавской "Ворскле".

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу полтавчан. Единственный гол на 30-й минуте встречи забил Руслан Степанюк.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

За шесть минут до окончания основного времени матча арбитр удалил с поля полузащитника "Ворсклы" Александра Скляра.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

По итогам 20 туров "Шахтер" по-прежнему удерживает лидерство в высшей лиге украинского футбола с 53 очками. Идущая на втором месте луганская "Заря" отстает на 13 очков. Тройку лидеров замыкает киевское "Динамо" с 39 баллами.

Теги: футбол, Ворскла Полтава, Премьер-лига, Шахтер Донецк
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