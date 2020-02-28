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Киевское "Динамо" продало защитника в китайский клуб

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар продолжит карьеру в китайском "Шаньдун Лунен".

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Кадар в начале февраля был переведен в дубль "Динамо"
Кадар в начале февраля был переведен в дубль "Динамо"
Фото: EPA

Киевское "Динамо" 28 февраля на своем официальном сайте сообщило о продаже венгерского защитника Тамаша Кадара в китайский "Шаньдун Лунен".

Клубы не разглашают финансовые условия перехода. По информации немецкого ресурса Transfermarkt, "Динамо" получило от "Шаньдун Лунен" €3 млн.

В начале февраля сообщалось, что Кадар был переведен в дубль "Динамо" из-за грубости в адрес главного тренера команды Алексея Михайличенко.

Кадар перешел в "Динамо" в феврале 2017 года, за это время защитник сыграл в 104 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

В этом сезоне на счету венгра 20 поединков за киевскую команду во всех турнирах и один голевой пас.

"Шаньдун Лунен" в прошлом розыгрыше чемпионата Китая занял пятое место.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, трансфер, УПЛ, Тамаш Кадар
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