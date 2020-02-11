"Динамо" подписало контракт с нигерийским полузащитником, который выступал в России

Контракт нигерийского полузащитника Олабирана Муйива (Бенито) с киевским "Динамо" рассчитан на 3,5 года.

Бенито будет выступать за "Динамо" под 77-м номером Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" 7 февраля подписало нигерийского полузащитника Бенито, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт нигерийского игрока с "Динамо" рассчитан на 3,5 года – до лета 2023 года. Бенито будет выступать под 77-м номером.

"Я очень рад быть здесь, это хорошие страна, город и клуб. Я много слышал о "Динамо", поэтому счастлив подписать контракт с этой командой и стать частью динамовской семьи", – сказал Бенито официальному сайту киевлян.

Ранее 21-летний нигерийский футболист выступал за молдавский "Саксан" (2017), "Локомотив" из Узбекистана (2017–2018) и белорусский "Луч" (2018).

Последним клубом Бенито был российский "Тамбов", за который игрок выступал с августа 2018 года. В текущем сезоне нигериец провел девять матчей во всех турнирах и забил один гол.