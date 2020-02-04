Полузащитник "Динамо" признался, что у него было два предложения от "Шахтера"

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко получал два предложения о переходе в донецкий "Шахтер" во время выступлений в академии "Мариуполя".

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу" рассказал, что был не готов к переходу в "Шахтер" во время игры за академию ФК "Мариуполь".

"У меня было два предложения от "Шахтера", еще когда я был в академии "Мариуполя". Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я – нет.

По словам Шапаренко, его "не тянуло" в донецкую команду: "Я тогда хорошо играл, но подумал, что в "Шахтере" пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов".

Футболист сказал, что откажется от предложения "Шахтера", если таковое поступит сейчас.

Шапаренко является воспитанником "Мариуполя". Летом 2015-го футболист перешел в академию "Динамо".

За основную команду киевского клуба полузащитник начал выступать с 2018 года, за это время провел 62 поединка во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.