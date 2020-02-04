Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Иностранный защитник "Динамо" переведен в молодежную команду

Вместо венгерского защитника Тамаша Кадара к первой команде присоединился украинец Александр Романчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадар выступает за "Динамо" с февраля 2017 года
Кадар выступает за "Динамо" с февраля 2017 года
Фото: EPA

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар переведен в молодежную команду киевлян, сообщает официальный сайт клуба.

В "Динамо" отмечают, что это решение принял тренерский штаб. Вместо Кадара к первой команде присоединился 20-летний защитник Александр Романчук.

Кадар выступает за "Динамо" с февраля 2017 года, за это время защитник сыграл в 104 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

В этом сезоне на счету венгра 20 поединков за киевскую команду во всех турнирах и один голевой пас.

По информации ресурса Transfermarkt.de, контракт Кадара с "Динамо" действует до лета 2023 года.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Тамаш Кадар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
Пышнотелая alyona alyona сняла на видео ныряние в бассейн
Пышнотелая alyona alyona сняла на видео ныряние в бассейн
"19 лет мы прекрасно ...бем друг другу мозг". Жена Арфуша поздравила его с личным праздником
"19 лет мы прекрасно ...бем друг другу мозг". Жена Арфуша поздравила его с личным праздником
  "Мулан". Вышел финальный трейлер фильма студии Disney. Видео
  "Мулан". Вышел финальный трейлер фильма студии Disney. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS