Иностранный защитник "Динамо" переведен в молодежную команду

Вместо венгерского защитника Тамаша Кадара к первой команде присоединился украинец Александр Романчук.

Кадар выступает за "Динамо" с февраля 2017 года Фото: EPA

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар переведен в молодежную команду киевлян, сообщает официальный сайт клуба.

В "Динамо" отмечают, что это решение принял тренерский штаб. Вместо Кадара к первой команде присоединился 20-летний защитник Александр Романчук.

Кадар выступает за "Динамо" с февраля 2017 года, за это время защитник сыграл в 104 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

В этом сезоне на счету венгра 20 поединков за киевскую команду во всех турнирах и один голевой пас.

По информации ресурса Transfermarkt.de, контракт Кадара с "Динамо" действует до лета 2023 года.