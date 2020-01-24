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Нападающий "Динамо" может перейти в китайский гранд – СМИ

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль может перейти в китайский клуб "Бэйцзин Гоань" на правах аренды с правом выкупа, пишет ресурс betnews365.com.

Соль выступает за "Динамо" с января 2019 года
Соль выступает за "Динамо" с января 2019 года
Фото: EPA

Нападающий "Динамо" испанец Фран Соль может перейти в китайский "Бэйцзин Гоань", пишет украинский ресурс betnews365.com.

По информации источника, "Бэйцзин Гоань" заинтересован в аренде испанского футболиста с правом выкупа.

Соль перешел в киевское "Динамо" из нидерландского "Виллем II" в январе 2019 года, за это время испанец провел за киевский клуб 16 поединков, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

"Бэйцзин Гоань" в прошедшем розыгрыше чемпионата Китая занял второе место, уступив на два очка чемпиону "Гуанчжоу Эвергранд".

Теги: футбол, Украина, Китай, Динамо Киев, трансфер, Фран Соль
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