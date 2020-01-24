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"Шахтер" хочет получить за Матвиенко £30 млн, "Арсенал" предлагает £26,5 млн – СМИ

Лондонский "Арсенал" готов взять игрока "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко в аренду с обязательным правом выкупа, пишет украинский сайт "Команда №1".

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Матвиенко (слева) в текущем сезоне сыграл 21 матч за "Шахтер"
Матвиенко (слева) в текущем сезоне сыграл 21 матч за "Шахтер"
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" оценил игрока сборной Украины Николая Матвиенко в £30 млн, сообщает сайт телеканала Sky Sports.

По информации ресурса, в трансфере заинтересован новый главный тренер "Арсенала" испанец Микель Артета, который видел игру Матвиенко, когда был помощником главного тренера "Манчестер Сити". "Шахтер" дважды играл с командой из Манчестера в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Sky Sports пишет, что лондонский клуб предпочитает покупке Матвиенко аренду футболиста.

Украинский ресурс "Команда №1" пишет, что "Арсенал" хочет взять украинского игрока в аренду до конца сезона за £4,5 млн с обязательным выкупом за £22 млн.

21 января ресурс Sport Arena сообщил об интересе "Арсенала" к Матвиенко.

22 января агент футболиста подтвердил факт переговоров между "Арсеналом" и "Шахтером" о трансфере защитника сборной Украины.

Ранее американский ресурс The Athletic писал, что Матвиенко входит в топ-5 трансферных целей "Манчестер Сити".

Матвиенко является воспитанником "Шахтера", также игрок выступал за полтавскую "Ворсклу" и львовские "Карпаты" на правах аренды.

В этом сезоне в активе защитника 21 поединок за донецкий клуб во всех турнирах, где игрок забил один гол и сделал один ассист.

Теги: Украина, Шахтер Донецк, Арсенал, трансфер, Николай Матвиенко, Микель Артета
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