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Нападающий "Динамо" заявил, что очень ждал ухода Хацкевича из клуба

Украинский форвард "Динамо" Назарий Русин сказал, что не играл бы в команде, если бы бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич остался в клубе.

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Русин (слева) является воспитанником "Динамо"
Русин (слева) является воспитанником "Динамо"
Фото: EPA

Нападающий "Динамо" Назарий Русин в интервью YouTube-каналу Sport Arena прокомментировал свою реакцию на увольнение с должности главного тренера команды белоруса Александра Хацкевича.

В день увольнения Хацкевича Русин, который в тот момент выступал за луганскую "Зарю" на правах аренды, опубликовал на своей странице в Instagram stories с надписью "Добрый день".

"Это искренние чувства. Я сначала не мог в это поверить. Я понимаю, что это некрасиво с моей стороны, но я не жалею, правда. Я очень ждал его ухода из клуба. Хотя [вратарь "Динамо"] Денис Бойко мне потом объяснил, что я поступил очень некрасиво. Но я все равно не жалею. Я тогда играл в "Заре" и понимал, что теперь смогу вернуться домой, в "Динамо", – сказал Русин.

Нападающий считает, что если бы Хацкевич остался, то он был бы вынужден еще раз идти в аренду.

"Я бы не играл при нем. Спрашивал как-то у [помощника Хацкевича] Олега Лужного, зависит ли в этой ситуации что-то от меня. Он сказал: "Нет, ты ничего не изменишь, он тебя не видит. Играть не будешь", – добавил Русин.

По словам футболиста, он много разговаривал на эту тему с президентом "Динамо" Игорем Суркисом.

"Он сказал, что не желает меня отпускать, потому что верит в мой талант и хочет, чтобы я играл в его команде. Когда купили Родригеса, меня согласились отпустить в аренду", – сказал Русин.

Хацкевич тренировал "Динамо" с июня 2017 года по август 2019-го.

Русин является воспитанником киевского клуба. Последние полгода игрок провел в луганской "Заре" на правах аренды. В текущем сезоне в активе нападающего 17 матчей, семь голов и четыре результативные передачи во всех турнирах.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Александр Хацкевич, Назарий Русин
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