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"Динамо" продлило контракт с двумя воспитанниками клуба

Полузащитник Богдан Леднев и вратарь Руслан Нещерет продлили контракт с киевским "Динамо".

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Леднев последние полтора года выступает за "Зарю"
Леднев последние полтора года выступает за "Зарю"
Фото: zarya-lugansk.com

Киевское "Динамо" 24 января продлило контракт с двумя воспитанниками клуба, сообщает официальный сайт киевлян.

21-летний украинский полузащитник Богдан Леднев подписал новый контракт с "Динамо", который будет действовать до июня 2024 года.

Леднев является воспитанником "Динамо", полузащитник последние полтора сезона играет в луганской "Заре" на правах аренды.

В текущем сезоне в активе Леднева 21 поединок за луганскую команду во всех турнирах, где игрок забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

18-летний украинский вратарь Руслан Нещерет продлил контракт с "Динамо" на пять лет, пишет сайт киевского клуба.

Голкипер не играл за взрослую команду киевлян в официальных матчах, но пять раз попадал в заявку на поединки УПЛ и Кубка Украины.

После 18 туров текущего сезона чемпионата Украины "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Шахтера" на 14 пунктов.

Теги: Украина, Динамо Киев, Заря Луганск, УПЛ, Богдан Леднев, Руслан Нещерет
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