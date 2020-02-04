Легионер "Динамо" был переведен в дубль из-за грубости в адрес тренера команды Михайличенко – СМИ

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар был переведен в молодежную команду киевлян из-за грубости в адрес главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, пишет ресурс Dynamo.kiev.ua.
По информации источника, во время тренировки, которая прошла 3 февраля, Кадар при всей команде нагрубил Михайличенко, после чего был отправлен в дубль.
Ресурс допускает, что эта мера может иметь временный характер. Вместо Кадара к первой команде присоединился 20-летний украинский защитник Александр Романчук.
Кадар выступает за "Динамо" с февраля 2017 года, за это время защитник сыграл в 104 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.
В этом сезоне на счету венгра 20 поединков за киевскую команду во всех турнирах и один голевой пас.
По информации ресурса Transfermarkt.de, контракт Кадара с "Динамо" действует до лета 2023 года.