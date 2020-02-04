Легионер "Динамо" был переведен в дубль из-за грубости в адрес тренера команды Михайличенко – СМИ

По информации ресурса Dynamo.kiev.ua, на тренировке, которая прошла 3 февраля, венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар при всей команде нагрубил главному тренеру киевлян украинцу Алексею Михайличенко.

Кадар (справа) выступает за "Динамо" с февраля 2017 года Фото: EPA

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар был переведен в молодежную команду киевлян из-за грубости в адрес главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, пишет ресурс Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, во время тренировки, которая прошла 3 февраля, Кадар при всей команде нагрубил Михайличенко, после чего был отправлен в дубль.

Ресурс допускает, что эта мера может иметь временный характер. Вместо Кадара к первой команде присоединился 20-летний украинский защитник Александр Романчук.

Кадар выступает за "Динамо" с февраля 2017 года, за это время защитник сыграл в 104 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

В этом сезоне на счету венгра 20 поединков за киевскую команду во всех турнирах и один голевой пас.

По информации ресурса Transfermarkt.de, контракт Кадара с "Динамо" действует до лета 2023 года.