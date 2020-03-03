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"Динамо" победило "Колос" и вернулось на второе место в УПЛ

Киевское "Динамо" после победы над "Колосом" в 21-м туре чемпионата Украины обогнало "Зарю" на два очка и вернулось на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Фран Соль забил впервые за год
Фран Соль забил впервые за год
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" 3 марта в 21-м туре чемпионата Украины победило "Колос" со счетом 2:0, пишет официальный сайт киевского клуба.

"Динамо" – "Колос" – 2:0.

Голы: Соль, 40, Цыганков, 54.

Удаление: Задоя, 45+2 ("Колос").

Испанский нападающий Фран Соль открыл счет в матче на 40-й минуте. Удар уругвайца Карло де Пена попал в штангу, а Соль удачно сыграл на добивании. Это первый гол испанца с февраля 2019 года.

На 54-й минуте счет удвоил Виктор Цыганков. Украинец пробил издали, мяч попал в верхний угол ворот "Колоса".

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Видео: tsn.ua

После этой победы "Динамо" имеет в активе 42 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины. Киевская команда на два балла опережает "Зарю" и на 11 отстает от "Шахтера". Луганская и донецкая команды проведут свои матчи 21-го тура УПЛ 4 марта.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, УПЛ, Виктор Цыганков, Колос, Фран Соль
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