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Лучшим игроком 19-го тура УПЛ стал полузащитник "Колоса", лучшим тренером – наставник "Зари"

Полузащитник "Колоса" Евгений Смирный в голосовании за звание лучшего игрока 19-го тура УПЛ обошел футболистов "Динамо" и "Зари", наставник "Зари" Виктор Скрипник получил за свою работу 4,6 балла.

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"Заря" под руководством Скрипника победила "Мариуполь" со счетом 2:1
"Заря" под руководством Скрипника победила "Мариуполь" со счетом 2:1
Фото: uafc.org.ua

Лучшим игроком 19-го тура украинской Премьер-лиги признан украинский полузащитник "Колоса" Евгений Смирный, пишет официальный сайт УПЛ. Лучшим тренером стал наставник "Зари" Виктор Скрипник, сообщает сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

По итогам голосования экспертного совета УПЛ Смирный опередил игроков "Динамо" Виталия Буяльского и Беньямина Вербича, а также футболиста "Зари" Богдана Леднева.

Скрипник за свою работу в 19-м туре УПЛ получил оценку в 4,6 балла из пяти возможных.

В прошедшем туре ФК "Заря" под руководством Скрипника одержал победу над "Мариуполем" со счетом 2:1.

Смирный в игре против "Александрии" забил два гола, благодаря чему "Колос" победил со счетом 2:1.

Все результаты 19-го тура УПЛ смотрите здесь.

Теги: футбол, Украина, Заря, УПЛ, Колос, Виктор Скрипник
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