В лучшем случае от коронавируса умрет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн – австралийские ученые

Ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев, как коронавирус SARS-CoV-2 может повлиять на мировую экономику.

Ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев, как коронавирус SARS-CoV-2 может повлиять на человечество. Исследование опубликовано на официальном сайте университета.

По лучшему из семи сценариев, от коронавируса в мире умрет 15 млн человек, а потери мирового ВВП составят $2,4 трлн.

По более серьезному сценарию, потери мирового ВВП составят $9 трлн, а число погибших составит 68 млн человек.

Ученые отмечают, что исследования не являются окончательными.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом – 276 (53 человека умерли за сутки).

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.