В Хмельницком с пневмонией госпитализирован больной, у него подозревают коронавирус

В Хмельницком после госпитализации стало хуже гражданину с пневмонией, который в конце февраля вернулся из Греции. Его проверяют на коронавирус SARS-CoV-2.

В больницу в Хмельницком госпитализирован гражданин, у которого подозревают наличие коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 6 марта на брифинге проинформировал председатель Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА) Дмитрий Габинет, сообщает "Укринформ".

"Вернулось это лицо из Греции 22 февраля, а состояние его здоровья ухудшилось 4 марта. Тогда этот человек обратился за помощью и был госпитализирован в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом "пневмония". В отношении этого лица были приняты все меры, отобраны биологические образцы, проведены анализы на грипп А и В, они были отрицательными. Биологические образцы этого человека также были направлены в лабораторию в Киев, пока диагноз "коронавирус" не подтвержден", – сказал он.

Габинет уточнил, что речь идет о мужчине, который сейчас находится в обсервации. Его персональные данные глава ОГА озвучить отказался, чтобы не "портить жизнь этому человеку и его семье".

И.о. директора Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная объяснила, что больной обратился с высокой температурой и кашлем, пациента изолировали. На тот момент подозрений на коронавирус еще не было.

"На утро состояние больного ухудшилось: поднялась температура, нарастали явления дыхательной недостаточности. Учитывая это, а также то, что рентгенологически мы имели картину атипичной пневмонии, было принято решение поставить ему диагноз "коронавирусная инфекция" под вопросом", – отметила Поддубная.

Результат анализа на коронавирус, который делают в Киеве, станет известен 6 марта, утверждают чиновники.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки).

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

6 марта в Минздраве Украины сообщили, что на коронавирус в стране проверяют девять человек.