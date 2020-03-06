Нардеп Волошин прокомментировал встречу с французским депутатом, который заразился коронавирусом

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин заявил, что собирается быть дома до 12 марта, когда истечет 14 дней с его встречи с французским депутатом Жан-Люком Рейтцером.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин, который в конце февраля встречался с депутатом Национальной ассамблеи Франции Жан-Люком Рейтцером (впоследствии политик попал в реанимацию с коронавирусом), заявил, что чувствует себя хорошо и сдал тест на коронавирусную инфекцию. Об этом он написал в Facebook.

"Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные. В Украине пока нет экспресс-тестов именно на корона-вирус, потому чтобы в соотвествии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером", – заявил Волошин.

На то, что Волошин мог заразиться коронавирусом во Франции, сегодня обратили внимание украинские СМИ.

Так, 27 февраля депутат писал в Facebook, что во Франции встречался с депутатами нижней палаты местного парламента (Национальной ассамблеи), в том числе с Жан-Люком Рейтцером. 5 марта стало известно, что французский политик попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией.