Арахамия хочет, чтобы Бужанский отозвал законопроект о праве выступать в Раде на русском языке

Нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский и представитель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Олег Волошин внесли законопроект, которым предлагается разрешить выступать в Верховной Раде на русском языке, в середине февраля. Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия назвал проект закона “крайне неправильным”.

Глава фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия намерен убедить коллегу по фракции Максима Бужанского, чтобы он отозвал законопроект №3084, которым предлагается разрешить выступать в парламенте на русском языке. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 3 марта.

“Буду разговаривать с Бужанским, чтобы он отозвал эту инициативу. Я считаю, что это крайне неправильная форма”, – сказал он.

16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти (в том числе и в Верховной Раде) и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

18 февраля Бужанский и Волошин, представляющий фракцию партии пророссийского политика Виктора Медведчука, зарегистрировали в Раде законопроект №3084, которым предлагается разрешить депутатам выступать в парламенте на русском или других языках нацменьшинств. 21 февраля документ был направлен в профильный комитет. Решение о включении законопроекта в повестку дня сессии ВР не принималось.