Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Арахамия хочет, чтобы Бужанский отозвал законопроект о праве выступать в Раде на русском языке

Нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский и представитель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Олег Волошин внесли законопроект, которым предлагается разрешить выступать в Верховной Раде на русском языке, в середине февраля. Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия назвал проект закона “крайне неправильным”.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия (на фото) выступил против законопроекта Бужанского Волошина
Арахамия (на фото) выступил против законопроекта Бужанского – Волошина
Фото: rada.gov.ua

Глава фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия намерен убедить коллегу по фракции Максима Бужанского, чтобы он отозвал законопроект №3084, которым предлагается разрешить выступать в парламенте на русском языке. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 3 марта.

“Буду разговаривать с Бужанским, чтобы он отозвал эту инициативу. Я считаю, что это крайне неправильная форма”, – сказал он.

16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти (в том числе и в Верховной Раде) и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

18 февраля Бужанский и Волошин, представляющий фракцию партии пророссийского политика Виктора Медведчука, зарегистрировали в Раде законопроект №3084, которым предлагается разрешить депутатам выступать в парламенте на русском или других языках нацменьшинств. 21 февраля документ был направлен в профильный комитет. Решение о включении законопроекта в повестку дня сессии ВР не принималось.

Теги: Верховная Рада, Виктор Медведчук, русский язык, украинский язык, Максим Бужанский, Олег Волошин, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Давид Арахамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Борис Джонсон планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком
Борис Джонсон планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком
Менеджер Little Big покинул коллектив после новостей об участии группы в "Евровидении"
Менеджер Little Big покинул коллектив после новостей об участии группы в "Евровидении"
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS