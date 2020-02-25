Бужанский предложил разрешить в Раде выступать на русском языке

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский вместе с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" внесли в Раду законопроект, который предлагает разрешить выступать в парламенте на языке нацменьшинств.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3084, которым предлагается разрешить депутатам в парламенте выступать на русском или других языках нацменьшинств.

Авторами законопроекта являются депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин.

Законопроектом предлагается разрешить народным депутатам Украины и другим лицам, на которых не распространяется действие закона Украины "О государстве службе", на пленарных заседаниях Верховной Рады, парламентских слушаниях, в работе органов Верховной Рады использовать языки национальных меньшинств Украины.

Отметим, что среди тех, на кого не распространяется закон "О государственной службе", – президент, члены Кабмина и их заместители, секретарь Совета нацбезопасности и его заместители, работники Нацбанка, судьи, прокуроры, военнослужащие и др.

Уточняется, что при необходимости аппарат Верховной Рады должен обеспечивать перевод с языков национальных меньшинств Украины на государственный язык и наоборот.

Согласно объяснительной записке, целью законопроекта является приведение ст. 2 регламента Верховной Рады Украины (согласно которой работа в Раде должна проводиться на государственном языке) в соответствие с нормами ст. 10 Конституции Украины (о гарантии свободного использования языков нацменьшинств) и рекомендациями Венецианской комиссии от 6 декабря 2019 года.

16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что не видит причин анонсировать внесение изменений в языковой закон.