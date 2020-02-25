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Полиция открыла дело в отношении продюсера "1+1", заявившей, что украинский язык не для мелодрам

По заявлению депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева киевская полиция открыла уголовное дело в отношении продюсера "1+1" Алены Еремеевой.

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Против Еремеевой открыли дело из-за заявлений об украинском языке в сериалах
Против Еремеевой открыли дело из-за заявлений об украинском языке в сериалах
Фото: mediananny.com

Полиция открыла уголовное дело против продюсера "1+1" Алены Еремеевой, заявившей, что украинский язык не подходит для мелодрам. Соответствующий документ 25 февраля в Facebook опубликовал депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"Уголовное производство против продюсера "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, открыто. Следим за результатами расследования", – прокомментировал депутат.

В документе от полиции сообщается, что уголовное дело было открыто 10 февраля по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3089563881106447

6 февраля продюсер "1+1" Алена Еремеева заявила, что украинский язык подходит только для комедийных сериалов, а мелодрамы на украинском языке зритель воспринимает хуже, чем на русском. 

Заявление Еремеевой вызвало активные дебаты в социальных сетях.  

После резонанса, вызванного заявлением, Еремеева заверила, что ее слова о "тональности украинского языка", не подходящей для мелодраматических сериалов, нельзя расценивать как предвзятость по отношению к государственному языку. 

Комментируя сказанное, Еремеева подчеркнула, что во время презентации нового сезона обращала внимание на специфику различных жанров, в частности на то, что производство драм и мелодрам отличается от комедий.

Теги: Владимир Арьев, полиция, украинский язык, 1+1, Алена Еремеева
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