Полиция открыла дело в отношении продюсера "1+1", заявившей, что украинский язык не для мелодрам

По заявлению депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева киевская полиция открыла уголовное дело в отношении продюсера "1+1" Алены Еремеевой.

Против Еремеевой открыли дело из-за заявлений об украинском языке в сериалах Фото: mediananny.com

Полиция открыла уголовное дело против продюсера "1+1" Алены Еремеевой, заявившей, что украинский язык не подходит для мелодрам. Соответствующий документ 25 февраля в Facebook опубликовал депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"Уголовное производство против продюсера "1+1", для которой украинский язык оказался неполноценным, открыто. Следим за результатами расследования", – прокомментировал депутат.

В документе от полиции сообщается, что уголовное дело было открыто 10 февраля по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет.

6 февраля продюсер "1+1" Алена Еремеева заявила, что украинский язык подходит только для комедийных сериалов, а мелодрамы на украинском языке зритель воспринимает хуже, чем на русском.

Заявление Еремеевой вызвало активные дебаты в социальных сетях.

После резонанса, вызванного заявлением, Еремеева заверила, что ее слова о "тональности украинского языка", не подходящей для мелодраматических сериалов, нельзя расценивать как предвзятость по отношению к государственному языку.

Комментируя сказанное, Еремеева подчеркнула, что во время презентации нового сезона обращала внимание на специфику различных жанров, в частности на то, что производство драм и мелодрам отличается от комедий.