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Депутаты от ОПЗЖ и Бужанский предлагают расширить использование языков нацменьшинств в образовании

В Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта о внесении изменений в языковую статью об образовании. Соавтором одного из них выступил представитель фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, он предложил закрепить в законе норму, что государство способствует изучению русского языка в учебных заведениях.

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Бужанский является соавтором законопроекта №3077-1
Бужанский является соавтором законопроекта №3077-1
Фото: Слуга Народу / Facebook

В Верховной Раде 17–18 февраля было зарегистрировано два законопроекта, которые предлагают расширить использование языков национальных меньшинств в системе образования. Их соавторами выступили три депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и представитель "Слуги народа" Максим Бужанский. 

Законопроект №3077 подали представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко. Депутаты предлагают внести изменения в ст. 7 закона об образовании, которая посвящена языку.

В частности, п. 1 ст. 7 закона, в котором говорится, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, Шуфрич и Нимченко предлагают дополнить предложением: "А также региональный язык или язык меньшинства, если учебные заведения расположены на территориях, на которых распространен региональный язык или язык меньшинства и по решению соответствующего местного совета применяются меры, направленные на использование региональных языков или языков меньшинств". 

Депутаты предлагают изъять из закона норму, что национальные меньшинства могут обучаться на родном языке в отдельных классах или группах. Вместо нее Шуфрич и Нимченко хотят прописать, что государство гарантирует каждому гражданину Украины право на получение любого образования на языке национального меньшинства в государственных и коммунальных учебных заведениях, если они расположены на территории, где распространен язык меньшинства. 

В пояснительной записке депутаты отметили, что считают некоторые нормы закона об образовании дискриминационными. Они указали, что этот закон критиковали в Венгрии и Румынии.

"Исходя из того, что только свободное развитие и равноправие всех национальных языков, высокая языковая культура являются основой духовного взаимопонимания, культурного взаимообогащения и консолидации общества, принятие законопроекта позволит обеспечить защиту языковых прав национальных меньшинств, позволит снять напряжение в обществе, которое вызвало принятие закона", – считают Нимченко и Шуфрич.

Соавторами альтернативного законопроекта №3077-1 являются Бужанский и народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин. Они тоже выступают за изменение ст. 7 закона об образовании. В частности, в п. 1 ст. 7 закона они предлагают прописать, что государство гарантирует каждому гражданину Украины право на получение образования на государственном языке, а также на обучение на языках коренных народов или национальных меньшинств. 

П. 3 ст. 7, где говорится, что государство способствует изучению в государственных и коммунальных учебных заведениях языков международного общения, прежде всего английского языка, депутаты предлагают дополнить "и русского языка". 

Кроме того, они выступают за внесение в закон нормы о праве граждан с нарушением слуха обучаться на жестовом языке национальных меньшинств. 

В пояснительной записке депутаты отметили, что после внесения изменений в закон Украина сможет выполнить рекомендации Венецианской комиссии, а также обеспечить права национальных меньшинств. 

В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании", который, в частности, расширил использование государственного языка в школьном обучении. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Конституционный Суд в 2019 году признал языковую статью закона соответствующей Конституции.

После принятия закона Венгрия, Румыния и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине. Документ направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы в конце 2017 года. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не настаивала на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

В ЕС заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии.

Теги: Румыния, образование, оппозиция, русский язык, Нестор Шуфрич, Венгрия, депутаты, украинский язык, Василий Нимченко, закон об образовании, Максим Бужанский, Олег Волошин, Оппозиционная платформа – За жизнь
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