Данилов заявил, что прививка от кори защищает от коронавирусной инфекции. В Минздраве опровергли информацию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов связал заболевание коронавирусной инфекцией с вакцинацией против кори. В Министерстве здравоохранения Украины в ответ заявили, что нет никаких медицинских подтверждений, что прививка от кори защищает от нового вируса.

Министерство здравоохранения Украины отрицает, что прививка от кори уменьшает шансы инфицироваться коронавирусом SARS-CoV-2.

"Вакцинация от кори не связана с коронавирусом", – сказали "Українським новинам" в ведомстве 6 марта.

Таким образом в министерстве отреагировали на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. 4 марта в интервью "Українському радіо" он сказал, что "люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют".

"С коронавирусом мы понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него", – сказал секретарь СНБО. В этом же интервью он заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в мире вспыхнула из-за утечки из секретной лаборатории в китайском городе Ухань.

В Минздраве подчеркнули, что нет никаких медицинских подтверждений, что прививка от кори защищает от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года с Уханя. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По данным китайских властей, по состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, число заболевших составляет 80 552. За пределами Китая, по информации ВОЗ на 5 марта, зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах, 276 человек погибли.

При этом Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни, утверждает, что общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 100 тыс. человек.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.