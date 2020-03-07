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На карантинном лайнере Grand Princess у 21 человека обнаружили коронавирус

Члены экипажа круизного лайнера Grand Princess, который стоит у берегов Калифорнии из-за коронавируса, останутся на борту для прохождения карантинных мероприятий. Пассажиров будут тестировать на вирус также на борту лайнера.

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Grand Princess остановили у берегов Калифорнии, так как у ранее сошедших пассажиров корабля обнаружили коронавирус
Grand Princess остановили у берегов Калифорнии, так как у ранее сошедших пассажиров корабля обнаружили коронавирус
Фото: ЕРА

На круизном лайнере Grand Princess, задержанном у побережья Калифорнии, 21 человек заражен коронавирусной инфекцией. Об этом 6 марта заявил вице-президент США Майк Пенс, пишет издание USA Today.

19 заболевших – пассажиры судна, еще двое – члены экипажа.

Пенс подчеркнул, что члены экипажа останутся на борту судна для прохождения карантинных мероприятий. Пассажиров будут тестировать на вирус также на борту лайнера.

У двух бывших пассажиров корабля, которые находились на борту с 11-го по 21 февраля во время поездки в Мексику, обнаружили коронавирус. Один из них умер.

К тому времени, когда власти поняли, что оба пациента были бывшими пассажирами Grand Princess и, возможно, заразились, находясь на борту, корабль уже вышел в море для 15-дневной поездки на Гавайи. Этот круиз должен был закончиться в Сан-Франциско 7 марта, но чиновники прервали его и приказали задержать судно у побережья Калифорнии.

Власти заявили, что 62 пассажира, которые в настоящее время находятся на судне, также были пассажирами во время февральской поездки в Мексику. Эти пассажиры могли заразиться вирусом. 

В настоящее время на Grand Princess находится 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Теги: США, карантин, лайнер, круиз, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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