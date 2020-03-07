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Жительницу Черновцов привлекли к ответственности за ложную информацию о коронавирусе – полиция

Ложную информацию о вызванном коронавирусом заболевании COVID-19 жительница Черновцов распространила, общаясь со СМИ во время собрания жильцов одного из домов, отметили в полиции.

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Полиция напомнила о недопустимости проявлений травли и дискриминации
Фото: Поліція Одеської області / Facebook

В Черновцах местную жительницу привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2 и вызываемого им заболевания COVID-19. Об этом 6 марта проинформировала полиция Черновицкой области.

"59-летняя черновчанка принимала активное участие в сборах жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", – сказано в сообщении.

Правоохранители составили в отношении гражданки админпротокол по ст. 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Полиция напоминает гражданам о недопустимости проявлений травли и дискриминации. Будьте толерантными и уважайте права других людей", – заявили в ведомстве.

В начале недели в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай заражения коронавирусной инфекцией: житель города заболел после путешествия с супругой по Италии. В этот же день женщину увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.

Кроме того, массовые протесты против размещения граждан Украины и иностранцев на обсервацию проходили в Новых Санжарах Полтавской области, куда в феврале на обсервацию доставили эвакуированных из китайского Уханя.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года с Уханя. По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки его жертвами стали 30 человек. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом – 276 (53 человека умерли за сутки).

Теги: Черновцы, полиция, штраф, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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