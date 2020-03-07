Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Подписывая документ о выделении на борьбу с коронавирусом $8,3 млрд, президент США Дональд Трамп отметил, что у Америки "все хорошо", но речь идет о непредвиденной проблеме.

6 марта президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 $8,3 млрд. Об этом сообщает Fox News.

"У нас все хорошо, но это непредвиденная проблема", – прокомментировал подписание документа глава Белого дома.

Деньги получат органы власти на всех уровнях, начиная с федерального и заканчивая местным.

Телеканал отмечает, что Трамп подписал законопроект в приемной Белого дома для дипломатов. Он сделал это, отправляясь в штат Теннесси для ознакомления с ситуацией, связанной с ущербом от торнадо.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом – 276 (53 человека умерли за сутки).

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.

В США от коронавируса по состоянию на 6 марта скончалось 11 человек, в том числе 10 жителей дома престарелых в Киркленде (штат Вашингтон), пишет The Seattle Times. Число заболевших COVID-19 достигает 164 человек.