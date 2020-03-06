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Шмыгаль попал в скандал из-за воды в Крым, количество инфицированных коронавирусом превысило 100 тыс. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 6 марта.

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Шмыгаль попал в скандал на второй день после назначения
Шмыгаль попал в скандал на второй день после назначения
Фото: EPA

Крым, вода и Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оказался в эпицентре скандала на второй день после назначения. 

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" он заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе"Это не вопрос торговли с оккупантами, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", – сказал премьер. 

После эфира Шмыгаль подвергся критике. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление премьера "подлым ударом в спину", а главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов призвал Службу безопасности Украины "открыть уголовное дело против предателя".

Шмыгаль после скандала подкорректировал свое заявление. Он написал в Facebook, что некоторые его слова "потерялась в шуме студии" и Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины. Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Шмыгаль еще раз вернулся к этой теме, он сказал, что Украина не будет поставлять воду в Крым промышленным и военным объектам, а гражданскому населению в случае необходимости готова будет передавать воду "хоть цистернами, хоть канистрами"

Коронавирус в мире и Украине

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек, считают в Институте Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни. Большинство заболевших – в Китае, 80 556 человек. При этом по данным китайских властей, в Китае с момента вспышки коронавируса зафиксировано 80 552 случая заболевания, умерло 3042 человека.

В Украине по-прежнему один официально подтвержденный случай заболевания, еще девять пациентов проверяют на коронавирус

Коронавирус и Волошин

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин в конце февраля контактировал с депутатом Национального собрания Франции Жан-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации в связи с COVID-19. 

Волошин заявил, что чувствует себя хорошо и сдал тест на коронавирусную инфекцию. Он пообещал находиться дома до 12 марта, когда истечет 14 дней с его встречи с французским политиком. 

Зеленский и Путин

В интервью британской газете The Guardian президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти из переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным через год, если за это время не удастся достичь прогресса относительно урегулирования конфликта на Донбассе.  

Зеленский ожидает, что новый саммит "Нормандской четверки" по поводу Донбасса состоится в апреле, а до этого, в марте, пройдет обмен удерживаемыми лицами. 

Офис генпрокурора и отставки 

После увольнения Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора и.о. руководителя Офиса генпрокурора стал его заместитель Виктор Чумак"Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и уйти", – сказал Чумак. 

После отставки Рябошапки, по данным СМИ, в отставку подал и его первый заместитель Виталий Касько.

Израиль и политический кризис

Партии действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и ее союзникам, по всей видимости, не хватит голосов, чтобы сформировать правительство по итогам внеочередных выборов в парламент. В стране могут быть объявлены четвертые выборы в Кнессет за год.

Теги: Владимир Путин, Крым, Китай, Израиль, Виктор Чумак, Рефат Чубаров, Биньямин Нетаньяху, аннексия, вода, Владимир Зеленский, Олег Волошин, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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