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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Шмыгаль о поставках воды в Крым: Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов – на этом мы ставим точку

Украинские власти готовы поставить воду жителям аннексированного Крыма для хозяйственных нужд и питья в случае необходимости или гуманитарной угрозы, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Премьер попросил не политизировать вопрос поставок воды
Премьер попросил не политизировать вопрос поставок воды
Фото: Дмитро Романюк / Facebook

Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов аннексированного Крыма, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня в Раде в ходе часа вопросов к правительству. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. И на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять воду в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам для хозяйственных нужд и питья. Хоть цистернами, хоть канистрами – мы должны это обеспечить, это наша обязанность перед украинцами", – отметил Шмыгаль.

По его словам, речь о возобновлении промышленных поставок воды не идет.

Шмыгаль попросил не политизировать и не манипулировать вопросом поставок воды в аннексированный Крым.

5 марта в эфире программы "Право на владу" на "1+1" Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики его заявления в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена восстанавливать подачу воды на полуостров до его деоккупации.

Теги: Крым, водоснабжение, вода, Денис Шмыгаль
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