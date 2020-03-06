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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе – Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, воду в оккупированный Крым нужно подавать, потому что на полуострове живут украинцы.

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Шмыгаль: Крым это Украина
Шмыгаль: Крым – это Украина
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

На территорию оккупированного Крыма с материковой части Украины следует подавать воду. Такое мнение 5 марта в эфире телеканала "1+1" выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантами, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что в Крыму живут украинцы.

"Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым – это Украина. Мы не собираемся не подавать воду в Украину", – объяснил Шмыгаль.

Ведущая напомнила ему, что в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым говорят, что вода должна пойти в Крым "только после деоккупации", и спросила, является ли позиция премьера "личной позицией, не согласованной с президентом".

"Мы говорим о той воде, которая может использоваться украинцами для собственных нужд. Конечно, не говорим о воде для военных объектов", – ответил Шмыгаль.

Нардеп от партии "Голос" Юлия Клименко спросила, как эту воду можно разделить, "она же идет из одного канала".

"А как ее различать, если она идет из одного канала?" – переспросил у нее глава правительства.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Теги: Крым, Украина, правительство, оккупация, водоснабжение, катастрофа, аннексия, украинцы, Денис Шмыгаль
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