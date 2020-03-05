Шмыгаль: Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что вопрос о возможности продавать украинскую землю иностранцам должен решаться исключительно на референдуме.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года Фото: pixabay.com

В Украине должен существовать рынок земли. Об этом 5 марта в эфире телеканала "1+1" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открытый в первую очередь для украинцев и чтобы это был цивилизованный рынок земли, который даст толчок развитию экономике, фермерству, аграрному комплексу в Украине", – сказал он.

По словам премьер-министра, вопрос о возможности продажи украинской земли иностранцам или иностранным компаниям, "конечно, должен решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском".

"Каждый украинец имеет право (он не обязан, он должен иметь право) по рыночной цене, а не за копейки продавать землю, которая принадлежит ему на правах частной собственности", – подчеркнул Шмыгаль.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.