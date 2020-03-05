В ЕС и США отреагировали на смену украинского правительства

В Европейском союзе ожидают от нового украинского правительства продолжения реформ и борьбы с коррупцией.

В ЕС отметили, что за время работы предыдущего украинского Кабмина был достигнут хороший прогресс в реализации программы реформ в Украине Фото: pixabay.com

В Европейском союзе ожидают продолжения сотрудничества уже с новым украинским правительством. Об этом 5 марта сообщило представительство ЕС в Украине в Twitter.

Дякуємо @O_Honcharuk та його Уряду за плідну співпрацю. Вітаємо Denys #Shmygal із призначенням на посаду Прем'єр-міністра та чекаємо на продовження спільної роботи на підтримку реформ. #MovingForwardTogether — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) March 5, 2020

Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк отметил в Twitter, что по мнению ЕС, за прошедшие шесть месяцев во время предыдущего правительства, возглавляемого премьер-министром Алексеем Гончаруком, был достигнут хороший прогресс в реализации программы реформ в Украине.

EU on #Ukraine reshuffle: "Good progress was achieved under the previous Gov, headed by PM Honcharuk, over the past 6 months, in the pursuit of a broad and ambitious reform agenda, which includes implementation of the EU-Ukr AA." 1/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 5, 2020

"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы, включая борьбу с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый сектор. Верховенство закона остается краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций", – процитировал журналист мнение представителей ЕС.

..."We expect the new Gov to demonstrate a similar degree of determination to pursue these reforms, incl the fight against corruption& vested interests & in important sectors, incl financial sector. The Rule of Law remains the cornerstone of econ stability & investments." 2/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 5, 2020

Поздравили Дениса Шмыгаля с назначением на должность премьер-министра Украины и в посольстве США в Украине. Дипмиссия отметила в Twitter, что надеется на тесное сотрудничество с новым Кабмином.

We congratulate Prime Minister Shmyhal on his appointment & look forward to working closely with him and his cabinet colleagues. We thank Oleksiy Honcharuk and his team for their productive collaboration over the past 6 months in support of #USUkrainePartnership. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2020

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

В тот же день день Верховная Рада 277 голосами "за" проголосовала за назначение нового Кабинета Министров.