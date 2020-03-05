Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В ЕС и США отреагировали на смену украинского правительства

В Европейском союзе ожидают от нового украинского правительства продолжения реформ и борьбы с коррупцией.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ЕС отметили, что за время работы предыдущего украинского Кабмина был достигнут хороший прогресс в реализации программы реформ в Украине
В ЕС отметили, что за время работы предыдущего украинского Кабмина был достигнут хороший прогресс в реализации программы реформ в Украине
Фото: pixabay.com

В Европейском союзе ожидают продолжения сотрудничества уже с новым украинским правительством. Об этом 5 марта сообщило представительство ЕС в Украине в Twitter.

Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк отметил в Twitter, что по мнению ЕС, за прошедшие шесть месяцев во время предыдущего правительства, возглавляемого премьер-министром Алексеем Гончаруком, был достигнут хороший прогресс в реализации программы реформ в Украине.

"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы, включая борьбу с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый сектор. Верховенство закона остается краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций", – процитировал журналист мнение представителей ЕС.

Поздравили Дениса Шмыгаля с назначением на должность премьер-министра Украины и в посольстве США в Украине. Дипмиссия отметила в Twitter, что надеется на тесное сотрудничество с новым Кабмином.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

В тот же день день Верховная Рада 277 голосами "за" проголосовала за назначение нового Кабинета Министров.

Теги: США, Украина, Кабинет Министров, Европейский союз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Dream BIG Forum собрал 1,5 млн грн для фонда "Таблеточки"
Dream BIG Forum собрал 1,5 млн грн для фонда "Таблеточки"
  Мейхер обвинила российскую передачу "Секрет на миллион" в заказном сюжете о своем отце
  Мейхер обвинила российскую передачу "Секрет на миллион" в заказном сюжете о своем отце
Netflix назвал зарплаты своих сотрудников
Netflix назвал зарплаты своих сотрудников
Шварценеггер судится с российской компанией
Шварценеггер судится с российской компанией
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS