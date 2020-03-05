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Кабмин отозвал из Рады законопроект "О труде"

В день смены правительства Украины законопроект "О труде", вызвавший критику в стране и за рубежом, был отозван из парламента.

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Кабмин решил отозвать свой проект Трудового кодекса
Кабмин решил отозвать свой проект Трудового кодекса
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады проект закона №2708 "О труде" который предполагал ввести новое трудовое законодательство. Об этом свидетельствует информация из карточки законопроекта на сайте Рады.

В разделе о состоянии прохождения документа отмечается, что 4 марта проект отозван.

Действующий Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) принят в 1971 году. 28 декабря 2019 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, предусматривающий отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений. В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы "Об отпусках", "Об оплате труда" и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения. 

Международная конфедерация профсоюзов выступила против законодательной инициативы Кабмина, опасаясь, что после упрощения процедуры увольнения украинские работники будут лишены правовой защиты.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов утверждал, что в случае принятия новый закон о труде будет лучше защищать сотрудников от безосновательных увольнений, чем действующий.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, профсоюзы, законопроект, Трудовой кодекс, увольнение
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