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Один депутат от "Слуги народа" проголосовал против назначения нового правительства

Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк заявил, что не против нового правительства, но против отдельных старых министров в нем.

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Костюк (слева) проголосовал против нового правительства, но поддержал назначения новых премьера, главы Минобороны и МИД
Костюк (слева) проголосовал против нового правительства, но поддержал назначения новых премьера, главы Минобороны и МИД
Фото: Богдан Кицак / Facebook

Единственным депутатом из фракции "Слуга народа", который проголосовал против назначения нового Кабинета Министров, стал Дмитрий Костюк. Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования депутатов, опубликованные на сайте Рады.

О своем решении голосовать "против" Костюк также сообщил и на своей странице в Facebook.

"Голосую против! Не против нового правительства! А против отдельных старых министров в нем! И против голосования "пакетом"!" – отметил он.

https://www.facebook.com/DmytroKS/posts/2630783273868503

Кроме Костюка, против назначения нового Кабмина в полном составе проголосовали фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность".

Вместе с тем, назначение Дениса Шмыгаля на пост нового премьер-министра Костюк поддержал. Как и назначение Андрея Тарана – на пост министра обороны и Дмитрия Кулебы – на пост министра иностранных дел.

Против назначения Тарана в "Слуге народа" выступила только депутат Лада Булах.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Также парламент утвердил министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Слуга народа, Дмитрий Костюк
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