Один депутат от "Слуги народа" проголосовал против назначения нового правительства

Единственным депутатом из фракции "Слуга народа", который проголосовал против назначения нового Кабинета Министров, стал Дмитрий Костюк. Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования депутатов, опубликованные на сайте Рады.
О своем решении голосовать "против" Костюк также сообщил и на своей странице в Facebook.
"Голосую против! Не против нового правительства! А против отдельных старых министров в нем! И против голосования "пакетом"!" – отметил он.
Кроме Костюка, против назначения нового Кабмина в полном составе проголосовали фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность".
Вместе с тем, назначение Дениса Шмыгаля на пост нового премьер-министра Костюк поддержал. Как и назначение Андрея Тарана – на пост министра обороны и Дмитрия Кулебы – на пост министра иностранных дел.
Против назначения Тарана в "Слуге народа" выступила только депутат Лада Булах.
4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Также парламент утвердил министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского.