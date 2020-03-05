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Милованов объяснил, почему не захотел стать министром сельского хозяйства

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что отказался от позиции министра сельского хозяйства в правительстве нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, чтобы дать его команде реализовать свое видение развития экономики страны.

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Милованов не исключил, что видение развития экономики правительства Шмыгаля может быть более успешным
Милованов не исключил, что видение развития экономики правительства Шмыгаля может быть более успешным
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

4 марта бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал в Facebook, что отказался быть министром аграрной политики в правительстве нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за разного видения подходов.

"Я отказался от позиции министра (агро) в новом правительстве. О причинах скажу как экономист. Я и моя команда приходили с устоявшимся, жестким видением того, что должно делать Минэкономики, какие изменения должны происходить на рынках и как достичь результатов, поставленных перед нами", – написал он.

Милованов утверждает, что его команде впервые за много лет удалось "перезапустить государство".

"Мы начали создавать изменения, которые так давно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), смена коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций. Я верю в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику", – добавил он.

По словам экс-министра, сейчас происходит "процесс трансформации".

"Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов отойти в сторону и дать возможность новой команде реализовать свое видение (которое, возможно, будет более успешным). В то же время я искренне надеюсь, что важные реформы не будут свернуты. Лично я сделал все от меня зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться", – заявил Милованов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1626963780806131&id=100004775745586

Планировалось, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разделят, но кандидат на пост министра экономического развития Роман Жуковский также отказался от должности. По информации НВ, Жуковский передумал, поскольку ему было бы интереснее работать в Нацбанке, но такого предложения ему не поступало. Пока Минэкономики остается без руководителя.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Шмыгаль. Также парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав пяти министерств остаются вакантными.

Теги: Украина, Кабинет Министров, инвестиции, экономика, правительство, реформы, политика, Тимофей Милованов, Денис Шмыгаль, рынок земли, Минэкономики, Кабмин, Роман Жуковский
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