Если кандидаты в день голосования отказываются от должностей министров, выходит, опять выбор поспешен и случаен. А в чем тогда смысл замен?

Помните, в мае 2019 года Лана Зеркаль, заместитель министра иностранных дел, отказалась идти на должность заместителя главы президентского офиса, куратора международного направления? Тогда даже вышел президентский указ о ее назначении, который пришлось отзывать. Неудобно получилось. Назначение оформили, не получив от Зеркаль согласия, тем самым лишь подтвердив ее сомнения в целесообразности перехода на новую работу. Сейчас история повторяется, но в куда больших масштабах и уже в сильно другом контексте.

На старте президентства Владимира Зеленского кому-то, наверное, могло показаться, что работать с ним и на него – большая удача, отказ противоестественен: мечтают многие, повезет избранным. Не за горами годовщина победы на выборах, а уже проблема поиска новых кадров упирается в нежелание части кандидатов связывать свою карьеру с этой властью. Будет ли слава – большой вопрос, а шансы на бесславие очень высоки.

Вопрос даже не только и не столько в неопределенности, риске, удастся ли показать профессионально выдающийся или хотя бы нестыдный результат. Просто то, как поступили с правительством Гончарука, показывает, что завтра любого могут попросить на улицу, не утруждая себя пояснениями. Министерский пост для большинства специалистов – вершина карьерной лестницы, и до нее добираются очень непростые люди, знающие себе цену. Простые и незнающие там просто бесполезны и даже вредны.

Но когда ты просто сменный блок, один убрали, другой поставили, резона идти в правительство никакого: ни чести, ни удовольствия от работы, да и статус, выходит, сомнительный. В этих обстоятельствах пусть у кого-то поднимется рука кинуть камень в Юрия Витренко, который предпочел журавля в руках, огромную премию за победу в Стокгольмском арбитраже, воробью в небе – сомнительной перспективе возглавить украинское правительство при президенте Зеленском. Президент, который мог стать надежной политической крышей для своего правительства, создавая ему все условия для работы и оберегая от неизбежно возникающих по ходу влиятельных врагов, превращается для членов правительственной команды в источник неуверенности, нестабильности и, чего там, высоко вероятной подставы.

Конечно, кто-то и заслуживает по ходу замены, немало в Кабмине людей случайных, первых попавшихся под скорую руку, то есть тех самых бесполезных и вредных. Времени подумать, подобрать подходящих и создать более убедительную команду было достаточно. Если же кандидаты, и не один, отказываются в день голосования в парламенте, а те члены правительства, которых собирались оставить, оставаться в нем не намерены, выходит, опять выбор поспешен и, скорее всего, случаен. А в чем тогда смысл замен?

Время работает против Зеленского, о стремительно сужающемся окне возможностей не говорил только ленивый, но президент сейчас сам активно трудится над его быстрейшем схлопыванием. Мантры про обновление смешно разбиваются о несокрушимую фигуру Арсена Авакова, вчера еще якобы временного министра, а нынче названного президентом "эффективным менеджером" на фоне прочих, неэффективных. Люди образцового менеджера устроили обыск у Леонида Маслова, одного из защитников в деле об убийстве Павла Шеремета. Адвокат Маслов обычно называет вещи своими именами, и не всегда эти названия соответствуют цензурным нормам. Доставалось от него и Авакову. И вот теперь к нему нагрянула полиция. Одного этого фокуса было бы достаточно, чтобы Арсена Борисовича попросить, наконец, на выход, тем более, что именно в деле Шеремета министр прямо подставил президента, затащив его на ставший печально знаменитым брифинг и освятив тем самым его сомнительные выводы. Однако за Авакова переживать не стоит, у него нет проблем с Владимиром Зеленским, как и тот не осознает масштаба проблемы, которую составляет Аваков.

Короткий разрекламированный период бури и натиска выродился в растерянную суету, плохо маскируемую под решительность. Власть все больше производит впечатление безвластия. Ну, кроме министра внутренних дел.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора