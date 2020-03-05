Кабмин Шмыгаля провел первое заседание – СМИ

Утром 5 марта новоизбранный Кабинет Министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание. Об этом "Украинской правде" рассказал один из членов нового правительства.
По словам собеседника, министры рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина, а также тему распространения коронавируса.
4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.