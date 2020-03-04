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У юриста Маслова, который выступает на стороне защиты подозреваемого в деле Шеремета Антоненко, проходит обыск

Правоохранители подозревают, что юрист Леонид Маслов мог заходить в аккаунт в социальной сети "Вконтакте" подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко и удалить информацию.

Маслов (справа) проживает в Харькове
Маслов (справа) проживает в Харькове 
Фото: Irina Semenyaka / Facebook

Правоохранители пришли с обыском к юристу Леониду Маслову, который входит в группу защиты подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом 4 марта в Facebook сообщил юрист Маси Найем.

"У Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Антоненко (в социальной сети "Вконтакте", – "ГОРДОН") и мог удалить информацию. Проблема в том, что это действительно неправда. И это легко проверить. Напомню, Леонид постоянно освещал информацию по делу Риффмастера (Антоненко) и критиковал [министра внутренних дел Арсена] Авакова", – рассказал Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/2871220656256773

Соответствующее определение суда было принято 25 февраля 2020 года, фото документа обнародовано сообществом "Free Riff" Facebook. 

В документе сообщается, что Маслов проживает в Харькове. 

https://www.facebook.com/FreeAntonenko/posts/137290017781778

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), Антоненко (арестован), детский хирург Юлия Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Теги: Украина, Арсен Аваков, убийство, Павел Шеремет, ВКонтакте, обыск, правоохранители, Маси Найем, Леонид Маслов, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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