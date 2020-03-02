Дело Шеремета. Суд перенес на 12 марта рассмотрение апелляции на арест Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение суда о продлении срока содержания под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, из-за болезни судьи.

2 марта Киевский апелляционный суд перенес на 12 марта рассмотрение апелляции на продление срока содержания под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом "Укринформу” сообщил его адвокат Дмитрий Круговой.

"Перенесено на 12 марта на 13.20 в связи с тем, что судья-докладчик [Виктор] Глиняный заболел, на больничном находится", – сказал Круговой.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), Антоненко (арестован), детский хирург Юлия Кузьменко (также заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.